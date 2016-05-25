Van son dakika haberlerini buradan görebilirsiniz. Edinilen son bilgilere göre, Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK'lılar yol keserek 12 aracı ateşe verdi. Olayın ardından güvenlik güçleri hava destekli operasyon başlattı. İşte Van'dan son dakika haberleri ve detaylı bilgiler.



Van son dakika haberleri ile karşınızdayız. Van'ın Çaldıran ilçesinde bugün bir grup PKK'lı yol keserek araçları ateşe verdiği bildirildi. Tendürek Dağı eteklerindeki Soğuksu bölgesinde meydana gelen olayda PKK'lılar 12 aracı yaktı. Olayın haber alınmasının ardından güvenlik güçleri bölgede helikopter destekli operasyon başlattı. İşte Van'dan son dakika gelişmeleri ve ayrıntılı açıklamalar.







Van'ın Çaldıran ilçesi sınırındaki Tendürek Dağı bölgesinde yol kesen PKK'lılar 12 aracı ateşe verdi.