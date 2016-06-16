PKK'lılar Tendürek Dağı geçidinde 6 TIR'ı yaktıAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesi arasındaki Tendürek Dağı geçidinde 6 TIR yol kesen PKK'lı teröristler tarafından yakıldı.



PKK'lılar Tendürek Dağı geçidinde 6 TIR'ı yaktı







AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesi arasındaki Tendürek Dağı geçidinde 6 TIR yol kesen PKK'lı teröristler tarafından yakıldı.







Bugün sabah saatlerinde Tendürek geçidine inen bir grup PKK'lı terörist yoldan geçen araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Teröristler, durdurdukları 6 TIR'ı ise yolu kapatacak şekilde yan yana koyarak ateşe verdi. Soğan ve salça yüklü TIR'lar alev alırken PKK'lılar olay yerinden uzaklaştı. Yanan TIR'lar nedeniyle Tendürek geçidi ulaşıma kapanırken polis Doğubayazıt -Çaldıran yol ayrımında araçları durdurarak geçişine izin vermedi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.