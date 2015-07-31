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PKK'LILAR TEÇİZATLARINI ÇATIŞMA YERİNDE BIRAKTI


PKK'LILAR TEÇİZATLARINI ÇATIŞMA YERİNDE BIRAKTI
Tarih : 31 Temmuz 2015, 15:23
Puan Ver : Pkk'lılar Teçizatlarını Çatışma Yerinde Bıraktı(5/10)7


Konuyla ilgili Bitlis Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:



"30.07.2015 günü saat 23.10 sıralarında Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Merkezi Amirliği'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silah ve roketatarla saldırı düzenlenmiştir. Saldırıya görevlilerimizce anında karşılık verilmesi neticesinde bölücü terör örgütü mensupları Şentepe mevkii istikametine kaçmışlardır. Takip edilen Bölücü terör örgütü mensupları ile Şentepe mevkiinde tekrar temas sağlanmış, burada yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından ormanlık alana kaçan bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyonlar devam etmiştir. Takip ve arama, tarama çalışmaları sırasında Bölmedere mevkiinde örgüt mensuplarıyla temas esnasında teçhizatlarını bırakıp kaçtıkları görülmüş, 1 adet Biksi ağır makinalı tüfek, bu silaha ait 100 adet fişek. Patlayıcı düzeneği ve bu düzeneğe ait 100 metre uzunluğunda kablo ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarının kaçış istikametindeki kan izlerine rastlanması sebebiyle en az 2 terör örgütü mensubunun yaralı olarak kaçtığı değerlendirilmektedir."








Etiketler: Pkk  Lılar  Teçizatlarını  Çatışma  Yerinde  Bıraktı    haber

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