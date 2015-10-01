PKK'LILAR SİLVAN ŞEHİTLERİNİN BAŞINDA BEKLEMİŞ!
Diyarbakır'da biri astsubay iki askerin şehit olduğu saldırının detayları netleşiyor. Teröristler askerlerin öldüğünden emin olmak için başında beklemiş.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bugün sabah saat 07.30'da biri astsubay iki askerin şehit olduğu saldırının detayları ortaya çıkmaya başladı.
Aynı apartmanda kapı komşu oldukları belirlenen şehitlerin bindikleri aracın otoparktan çıktığı sırada çapraz ateşe tutulduğu ve teröristlerin uzmanların öldüğünden emin olduktan sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
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