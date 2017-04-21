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PKK'LILAR SİLAHLARI CAMİYE GİZLEMİŞ


PKK'LILAR SİLAHLARI CAMİYE GİZLEMİŞ
Tarih : 21 Nisan 2017, 10:31
Puan Ver : Pkk'lılar Silahları Camiye Gizlemiş(10/10)18


Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca camiye gizlenmiş silahlar ve mühimmat ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçlerince Üçbasamak köyü ile Dağarcık mezraası sınırlarındaki bölgede PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarına ait silah ve mühimmatın ele geçirilmesi amacıyla önceki gün 19.00'dan itibaren operasyon düzenlendiği bildirildi.



Operasyonda, Dağarcık Mezrası Camisi'nde teröristlere ait 2 kalaşnikof, bu silahlara ait 60 fişek ve 2 şarjör, el bombası, 2 el telsizi, 3 terörist kıyafeti, 2 şemsiye, sözde örgüt kimlik kartı ve flaş bellek ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklamada, mezraada teröristlerce kullanılan araç bulunduğu kaydedildi.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Pkk  Lılar  Silahları  Camiye  Gizlemiş    haber

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