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PKK'LILAR, POLİS MEMURUNU HAMİLE EŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE ŞEHİT ETTİ


PKK'LILAR, POLİS MEMURUNU HAMİLE EŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE ŞEHİT ETTİ
Tarih : 10 Ekim 2015, 09:50
Puan Ver : Pkk'lılar, Polis Memurunu Hamile Eşinin Gözleri Önünde Şehit Etti(0/10)


 Diyarbakır'ın Hani lçesi yakınlarında yol kesen PKK'lılar özel otomobiliyle bölgeden uzaklaşmaya çalışan ve yanında hamile eşi, 3 yaşındaki oğlu da bulunan polis memuru Salih Eroğlu'nun aracını uzun namlulu silahla taradı. Hamile eşi ve çocuğunun yaralanmadığı saldırıda başından vurularak ağır yaralanan Eroğlu, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.



EŞİ YARA ALMADAN KURTULDU



Diyarbakır'ın Hani İlçesi Emniyet Müdürlüğü'nnde görev yapan polis memuru Salih Eroğlu, bugün hamile olduğu belirtilen eşi ile Diyarbakır'a geldikten sonra akşam saatlerinde özel otomobiliyle görev yaptığı ilçeye dönüşe geçti. Eroğlu, Hani, Sergenli Köyü yakınlarında bir grup PKK'lının yol kestiğini görünce aracıyla manevra yaparak geri dönmek istedi. Bu sırada PKK'lılar uzun namlulu silahla otomobile ateş açtı. Açılan ateşte başına kurşun isabet eden Eroğlu, ağır yaralandı. Saldırıda polis memuru Eroğlu'nun eşinin ve çocuğunun yara almadığı öğrenildi.








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