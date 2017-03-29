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pkk'lılar için çukur kazanlara müebbet istemi

PKK'LILAR İÇİN ÇUKUR KAZANLARA MÜEBBET İSTEMİ

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde DBP'li belediyeye ait iş makineleriyle terör örgütü PKK mensuplarının talimatı ile çukur kazdığı belirlenen 2 kepçe operatörü hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tarih : 29 Mart 2017, 11:12
Puan Ver : Pkk'lılar İçin Çukur Kazanlara Müebbet İstemi(5/10)3


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz yargılanan Sur Belediyesinde dönemin Fen İşleri Dairesi Müdür Vekili Fırat G. ile kepçe operatörleri Ali Ö. ve Yılmaz S. hakkında hazırlanan iddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce Sur ilçesindeki ara sokaklara kazılan çukurlarla bölgeye gelecek güvenlik kuvvetlerine pusu hazırlığı içerisinde olunduğu, uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırıda bulunulacağı bilgisi üzerine güvenlik güçleri tarafından söz konusu bölgeye operasyon yapıldığı belirtildi.



Söz konusu sokakların temizlenmesi ve güvenli hale getirilmesi amacıyla çok sayıda güvenlik personeli ve uzman ekiplerce operasyon yapıldığı bildirilen iddianamede, Fatihpaşa Mahallesi'ndeki Direkhane Yeni Bahçe 1, Yıkıkkaya ve Leylek sokaklar ile Dört Ayaklı Minare, Kiremit Sokak, Hasırlı Mahallesi'ndeki ara sokaklarda yapılan çalışmalarda çok sayıda mühimmat ile bir teröristin ölü ele geçirildiği aktarıldı.



 



kaynak:sabah








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