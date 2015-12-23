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pkk'lılar havlu attı! özel harekat sildi süpürdü

PKK'LILAR HAVLU ATTI! ÖZEL HAREKAT SİLDİ SÜPÜRDÜ

SİLOPİ, Sur, Cizre, Nusaybin ve Dargeçit'deki PKK'ya temizlik operasyonunda 168 terörist öldürüldü. 8 günde operasyonun bilançosu inanılmaz.

Tarih : 23 Aralık 2015, 14:14
Puan Ver : Pkk'lılar Havlu Attı! Özel Harekat Sildi Süpürdü(5/10)5


CİZRE, Silopi, Nusaybin, Sur ve Dargeçit'te başlatılan büyük operasyonun 8 günlük bilançosu açıklandı. PKK'yı temizleme operasyonunda toplam 168 trörist öldürüldü. 1 terörist sağ yakalandı. Operasyonlarda sivil kayıplar da var. 10'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.



PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için Şırnak Cizre ve Silopi İlçesi, Diyarbakır Merkez Sur İlçesi, Mardin Dargeçit İlçesi ve Bitlis'in Sehi Ormanları bölgesinde güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.








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