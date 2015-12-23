

CİZRE, Silopi, Nusaybin, Sur ve Dargeçit'te başlatılan büyük operasyonun 8 günlük bilançosu açıklandı. PKK'yı temizleme operasyonunda toplam 168 trörist öldürüldü. 1 terörist sağ yakalandı. Operasyonlarda sivil kayıplar da var. 10'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.







PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için Şırnak Cizre ve Silopi İlçesi, Diyarbakır Merkez Sur İlçesi, Mardin Dargeçit İlçesi ve Bitlis'in Sehi Ormanları bölgesinde güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.