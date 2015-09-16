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PKK'LILAR DEVRİYE GEZEN ASKERLERE SALDIRDI!


PKK'lılar devriye gezen askerlere saldırdı!
Tarih : 16 Eylül 2015, 09:09
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Askerlerin de karşılık vermesiyle çatışma çıkarken, bölgeye sevk edilen ATAK helikopterleri PKK'lıların bulunduğu alanları ateş altına aldı.



Siirt'in Eruh İlçesi kırsal kesiminde bulunan Çetinkol Mevkii'nde devriye görevi yürüten askerlerin bulunduğu zırhlı araca PKK'lı teröristler akşam saatlerinde roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Askerlerin de anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada ölen ya da yaralanan konusunda henüz bilgi alınamadı.








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