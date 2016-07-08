

Edinilen bilgilere göre, Sabah saat 05.00 sıralarında bir grup PKK'lı tarafından Yeşilova Karakolu'na bağlı Mamreş Tepe Üs Bölgesi'ne saldırı düzenlendi. Askerin de anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma yaklaşık iki saat sürdü. Bölgeye sevk edilen savaş uçaklarının da havadan bombaladığı PKK'lılara yönelik operasyon devam ediyor.







Öte yandan, Derecik Taburu'na da bir grup PKK'lı tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda PKK'lıar tarafından atılan bir havan mermisi de tabura 300 metre uzaklıkta bulunan Güreşe köyündeki bir evin önüne düştü.







Can kayıplarının yaşanmadığı olaylarda, bir vatandaşa ait araç zarar gördü.