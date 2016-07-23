

Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda bir grup terörist, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait 4, özel elektrik dağıtım şirketine ait 2 aracı sürücülerini indirerek ateşe verdi. PKK'lılar durdurdukları 1 aracı da gasp etti.







Edinilen bilgiye göre, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu akşam saatlerinde 40. kilometrede bir grup PKK'lı tarafından kesildi. Yolu kesen örgüt mensupları İl Özel İdaresine ait 4 araç ile özel elektrik dağıtım şirketine ait 2 aracı durdurdu. Araçta bulunanları indiren örgüt mensupları araçları ateşe vererek yaktı. Durdurdukları 1 aracı da gasp eden örgüt mensupları daha sonra olay yerinden uzaklaştı.



Olayın haber verilmesinin ardından şehrin giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemleri alınırken, araç yakan örgüt mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.