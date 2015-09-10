

Bingöl'de Ağaçyolu Köyü'nde PKK'lılar 3 sağlık görevlisini rehin aldı.







Vatandaşları silah tehdidi ile 112 Acil Servisi aratıp, "Çocuğumuz attan düştü" yaralı ihbarı yaptıran PKK'lılar, ambulansın önünü kesti. PKK'lılar ambulans ve içinde bulunan acil tıp teknisyenleri Ş.K., E.D. ile ambulans şoförü M.E.'yi uzun namlulu silah tehtidiyle rehin aldı. PKK'lılar yaklaşık 1 saat sonra sağlık personelini bıraktıktan sonra bölgeden kaçtı.