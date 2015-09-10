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PKK'LILAR 3 SAĞLIK GÖREVLİSİNİ REHİN ALDI


PKK'LILAR 3 SAĞLIK GÖREVLİSİNİ REHİN ALDI
Tarih : 10 Eylül 2015, 09:12
Puan Ver : Pkk'lılar 3 Sağlık Görevlisini Rehin Aldı(10/10)8


Bingöl'de Ağaçyolu Köyü'nde PKK'lılar 3 sağlık görevlisini rehin aldı.



Vatandaşları silah tehdidi ile 112 Acil Servisi aratıp, "Çocuğumuz attan düştü" yaralı ihbarı yaptıran PKK'lılar, ambulansın önünü kesti. PKK'lılar ambulans ve içinde bulunan acil tıp teknisyenleri Ş.K., E.D. ile ambulans şoförü M.E.'yi uzun namlulu silah tehtidiyle rehin aldı. PKK'lılar yaklaşık 1 saat sonra sağlık personelini bıraktıktan sonra bölgeden kaçtı.








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