

İstanbul'da görevli polis memuru Vedat Kaya aile ziyareti için gittiği Mardin'den Muş'a geçerken Diyarbakır-Bingöl karayolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. Kaçırılan polis memurunun eşi ve çocuğu ise serbest bırakıldı. Öte yandan akşam saatlerinde Erzurum'da 1 ambulans ve 3 sağlık görevlisi kaçırıldı. Gece saatlerinde de Diyarbakır'ın Bismil İlçesi Emniyet Müdürlüğü binasına bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 7 çevik kuvvet polisi yaralandı.







Bir polis kaçırıldı







İstanbul'da görevli polis memuru Vedat Kaya, aile ziyareti için gittiği Mardin'den Muş'a geçerken silahlı bir grup tarafından Diyarbakır-Bingöl karayolu Abalı ile Tabantepe mevkisi Hedik Köy yolunda kaçırıldı. Kaçırılan polis memurunun eşi ve çocuğu ise grup tarafından serbest bırakıldı. Olayın duyulmasından sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.







Güvenlik güçleri Bingöl'ün Genç ilçesi çıkışında yolu trafiğe kapattı.