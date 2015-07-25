O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

pkk'lılar 1'i polis 4 kişiyi kaçırdı

PKK'LILAR 1'İ POLİS 4 KİŞİYİ KAÇIRDI

İstanbul'da görevli polis memuru Vedat Kaya aile ziyareti için gittiği Mardin'den Muş'a geçerken Diyarbakır-Bingöl karayolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı.

Tarih : 25 Temmuz 2015, 10:42
Puan Ver : Pkk'lılar 1'i Polis 4 Kişiyi Kaçırdı(5/10)3


İstanbul'da görevli polis memuru Vedat Kaya aile ziyareti için gittiği Mardin'den Muş'a geçerken Diyarbakır-Bingöl karayolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. Kaçırılan polis memurunun eşi ve çocuğu ise serbest bırakıldı. Öte yandan akşam saatlerinde Erzurum'da 1 ambulans ve 3 sağlık görevlisi kaçırıldı. Gece saatlerinde de Diyarbakır'ın Bismil İlçesi Emniyet Müdürlüğü binasına bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 7 çevik kuvvet polisi yaralandı.



Bir polis kaçırıldı



İstanbul'da görevli polis memuru Vedat Kaya, aile ziyareti için gittiği Mardin'den Muş'a geçerken silahlı bir grup tarafından Diyarbakır-Bingöl karayolu Abalı ile Tabantepe mevkisi Hedik Köy yolunda kaçırıldı. Kaçırılan polis memurunun eşi ve çocuğu ise grup tarafından serbest bırakıldı. Olayın duyulmasından sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Güvenlik güçleri Bingöl'ün Genç ilçesi çıkışında yolu trafiğe kapattı.








Etiketler: Pkk  Lılar  1  İ  Polis  4  Kişiyi  Kaçırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER