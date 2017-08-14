PKK'LI TERÖRİSTLERİN ŞEHİT ETTİĞİ EREN BÜLBÜL'ÜN ADI, OKULUNDA YAŞATILACAK!
Trabbzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin girdikleri evi gösterirken şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adı, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne verildi.
Trabzon'da teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün öğrenim gördüğü Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin adı, Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi.
Açıklama, Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldi.
Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
Maçka ilçesinde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Eren Bülbül şahadet mertebesine erişerek Hakk'a yürüdü.
"AHDE VEFA ADINA, HATIRASININ YAŞATILMASI KARARI ALINDI"
Milli Eğitim Bakanlığı, ahde vefa adına şehidimiz Eren Bülbül'ün isminin okumakta olduğu okula verilmesi suretiyle hatırasının ebediyen yaşatılması kararını aldı. Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinin adı Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi. Bu karar başta acılı ailesi olmak üzere milli eğitim camiası ve Trabzon halkı tarafından takdirle karşılandı."
Kaynak: haberinburada
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