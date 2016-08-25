Van'ın merkez İpekyolu ilçesi'ne bağlı Şerefiye Mahallesi'nde bulunan Subay Gazinosu, Askerlik Şubesi ile Şehit ve Gazi Aileleri Misafirhanesi'nin bulunduğu bölgeye PKK'lı teröristler tarafından havan topu atıldı. Havan mermilerinin boş alana düşmesi nedeniyle bir vatandaşa ait otomobil zarar gördü.



Olay, gece saat 01.30 saralarında meydana geldi. PKK'lı teröristler tarafından peş peşe atılan havan mermileri, Şerefiye Mahallesi'nde bulunan ve bir birlerine yakın olan Subay Gazinosu, Askerlik Şubesi ile Şehit ve Gazi Aileleri Misafirhanesi bulunduğu bölgede boş bir alana düştü.







Meydana gelen patlamalarda can kaybı ve yaralanma görülmezken park halindeki bir kişiye ait otomobilde hasar meydana geldi. Havanlı saldırıda bulunduktan sonra gecenin karanlığından yararlanarak kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için gece boyunca mahalle çevresinde operasyon yapıldı.