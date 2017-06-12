PKK'LI TERÖRİSTLERDEN ÜS BÖLGESİNE HAİN SALDIRI
Şemdinli'de askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu 5 güvenlik korucusu hafif yaralandı.
Hakkari'de hain saldırı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Derecik Umurlu Tepe üs bölgesindeki görevlilere, terör örgütü PKK mensuplarınca Irak'ın kuzeyinden taciz ateşi açıldı. Saldırıda 5 güvenlik korucusu, hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.
kaynak:milliyet
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