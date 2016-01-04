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PKK'LI TERÖRİSTLER SİVİLLERE ATEŞ AÇTI! 1 ÖLÜ, 2 YARALI VAR


PKK'LI TERÖRİSTLER SİVİLLERE ATEŞ AÇTI! 1 ÖLÜ, 2 YARALI VAR
Tarih : 04 Ocak 2016, 09:20
Puan Ver : Pkk'lı Teröristler Sivillere Ateş Açtı! 1 Ölü, 2 Yaralı Var(8/10)6


Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'nde evlerinden, terör  saldırılarından duydukları endişe nedeniyle ayrılıp bir başka yere gitmek isteyen  Zübeyde Ezen ile Yusuf ve eşi Şahye Yağıcı'ya teröristlerce ateş açıldı. Olayda, Yusuf Yağıcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Zübeyde Ezen ve Şahye Yağıcı Silopi Devlet Hastanesine  kaldırıldı. Zübeyde Ezen, buradaki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet  Hastanesine sevk edildi. 



PKK'lı teröristler, kendilerinin siper olarak kullandıkları binaların  çevresinde yaşayan vatandaşların evlerinden ayrılmalarına, güvenlik güçlerinin  operasyonlarını etkin şekilde yapmasını önlemek için engel olmaya çalışıyor.








Etiketler: Pkk    Teröristler  Sivillere  Ateş  Açtı  1  Ölü  2  Yaralı  Var  
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