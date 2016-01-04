

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'nde evlerinden, terör saldırılarından duydukları endişe nedeniyle ayrılıp bir başka yere gitmek isteyen Zübeyde Ezen ile Yusuf ve eşi Şahye Yağıcı'ya teröristlerce ateş açıldı. Olayda, Yusuf Yağıcı olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan Zübeyde Ezen ve Şahye Yağıcı Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zübeyde Ezen, buradaki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.



PKK'lı teröristler, kendilerinin siper olarak kullandıkları binaların çevresinde yaşayan vatandaşların evlerinden ayrılmalarına, güvenlik güçlerinin operasyonlarını etkin şekilde yapmasını önlemek için engel olmaya çalışıyor.