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pkk'lı teröristler, şantiyeyi basıp 3 işçiyi kaçırdı

PKK'LI TERÖRİSTLER, ŞANTİYEYİ BASIP 3 İŞÇİYİ KAÇIRDI

TUNCELİ'nin Ovacık İlçesi'nde yol çalışması yapan şantiyeyi basan PKK'lı teröristler, iş makinelerini ateşe verip, 3 işçiyi de yanlarına alarak kaçtı.

Tarih : 21 Mayıs 2016, 10:28
Puan Ver : Pkk'lı Teröristler, Şantiyeyi Basıp 3 İşçiyi Kaçırdı(5/10)2


Tunceli'de bir grup PKK'lı, gece saatlerinde Ovacık karayolunu kesip araçları durdurdu, kimlik kontrolü ve örgüt propagandası yaptı. Bu sırada başka bir terörist grubu da Ovacık İlçesi'ne bağlı Aşağıtorunoba Köyü ile Çambulak Köyü arasındaki köy yolunda asfaltlama çalışması yapan özel bir şirkete ait Balveren Köyü yakınlarındaki şantiyeyi bastı. PKK'lılar, silah zoruyla işçileri birara toplayıp örgüt propagandası yaptı. Teröristler daha sonra 5 iş makinesi, konteynır ve şantiye binasını ateşe verdikten sonra 5 işçiyi de yanlarına alarak ormanlık alana kaçtı.



PKK'lı teröristler bir süre sonra, kaçırdıkları işçilerden 2'sini serbest bıraktı. Olayın duyulmasının ardından güvenlik güçleri bölgede hava destekli operasyon başlattı.








Etiketler: Pkk    Teröristler  Şantiyeyi  Basıp  3  İşçiyi  Kaçırdı    haber

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