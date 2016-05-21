

Tunceli'de bir grup PKK'lı, gece saatlerinde Ovacık karayolunu kesip araçları durdurdu, kimlik kontrolü ve örgüt propagandası yaptı. Bu sırada başka bir terörist grubu da Ovacık İlçesi'ne bağlı Aşağıtorunoba Köyü ile Çambulak Köyü arasındaki köy yolunda asfaltlama çalışması yapan özel bir şirkete ait Balveren Köyü yakınlarındaki şantiyeyi bastı. PKK'lılar, silah zoruyla işçileri birara toplayıp örgüt propagandası yaptı. Teröristler daha sonra 5 iş makinesi, konteynır ve şantiye binasını ateşe verdikten sonra 5 işçiyi de yanlarına alarak ormanlık alana kaçtı.







PKK'lı teröristler bir süre sonra, kaçırdıkları işçilerden 2'sini serbest bıraktı. Olayın duyulmasının ardından güvenlik güçleri bölgede hava destekli operasyon başlattı.