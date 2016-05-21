PKK'LI TERÖRİSTLER, ŞANTİYEYİ BASIP 3 İŞÇİYİ KAÇIRDI
TUNCELİ'nin Ovacık İlçesi'nde yol çalışması yapan şantiyeyi basan PKK'lı teröristler, iş makinelerini ateşe verip, 3 işçiyi de yanlarına alarak kaçtı.
Tunceli'de bir grup PKK'lı, gece saatlerinde Ovacık karayolunu kesip araçları durdurdu, kimlik kontrolü ve örgüt propagandası yaptı. Bu sırada başka bir terörist grubu da Ovacık İlçesi'ne bağlı Aşağıtorunoba Köyü ile Çambulak Köyü arasındaki köy yolunda asfaltlama çalışması yapan özel bir şirkete ait Balveren Köyü yakınlarındaki şantiyeyi bastı. PKK'lılar, silah zoruyla işçileri birara toplayıp örgüt propagandası yaptı. Teröristler daha sonra 5 iş makinesi, konteynır ve şantiye binasını ateşe verdikten sonra 5 işçiyi de yanlarına alarak ormanlık alana kaçtı.
PKK'lı teröristler bir süre sonra, kaçırdıkları işçilerden 2'sini serbest bıraktı. Olayın duyulmasının ardından güvenlik güçleri bölgede hava destekli operasyon başlattı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar