

Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonun 82. gününde sona ermesinin ardından güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetleri sürüyor. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki mezarlığa teröristlerce yerleştirilen, çivi, metal parçaları ve bilyelerle güçlendirilen 6 el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi. Askeri birliklerin ayrılmaya devam ettiği kentte hayatın normale dönmesi için çalışmalara başlandı.Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonun sona ermesinin ardından kent merkezinde arama tarama çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, teröristler tarafından mezarlığa yerleştirilen 6 el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.