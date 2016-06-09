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pkk'lı teröristler mezarlığa bile patlayıcı döşemiş

PKK'LI TERÖRİSTLER MEZARLIĞA BİLE PATLAYICI DÖŞEMİŞ

Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonun 82. gününde sona ermesinin ardından güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Tarih : 09 Haziran 2016, 13:12
Puan Ver : Pkk'lı Teröristler Mezarlığa Bile Patlayıcı Döşemiş(9/10)9


Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonun 82. gününde sona  ermesinin ardından güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetleri sürüyor.  Cumhuriyet Mahallesi'ndeki mezarlığa teröristlerce yerleştirilen, çivi, metal  parçaları ve bilyelerle güçlendirilen 6 el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde  imha edildi. Askeri birliklerin ayrılmaya devam ettiği kentte hayatın normale  dönmesi için çalışmalara başlandı.Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarına yönelik  operasyonun sona ermesinin ardından kent merkezinde arama tarama çalışmalarını  sürdüren güvenlik güçleri, teröristler tarafından mezarlığa yerleştirilen 6 el  yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.








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