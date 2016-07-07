

Van'ın Bahçesaray Kaymakamlığı'na dün gece PKK'lı teröristler roketatar ve otomatik silahlarla ateş açtı. Saldırıya askerin anında karşılık vermesi üzerine teröristler kaçtı.







KAYMAKAMLIK MAKAM ODASINA DÜŞTÜ







Bahçesaray Kaymakamlığı'na dün gece PKK'lı teröristler tarafından roketatar ve otomatik silahlarla saldırı düzenledi. Yapılan saldırıya güvenlik güçleri anında karşılık verdi. Çatışma sırasında teröristlerin attığı 2 roketatar mermisinden biri kaymakamlık makam odasına düştü.







OPERASYON BAŞLATILDI