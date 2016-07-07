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PKK'LI TERÖRİSTLER KAYMAKAMLIĞA SALDIRDI


PKK'LI TERÖRİSTLER KAYMAKAMLIĞA SALDIRDI
Tarih : 07 Temmuz 2016, 11:20
Puan Ver : Pkk'lı Teröristler Kaymakamlığa Saldırdı(9/10)10


Van'ın Bahçesaray Kaymakamlığı'na dün gece PKK'lı teröristler roketatar ve otomatik silahlarla ateş açtı. Saldırıya askerin anında karşılık vermesi üzerine teröristler kaçtı.



KAYMAKAMLIK MAKAM ODASINA DÜŞTÜ



Bahçesaray Kaymakamlığı'na dün gece PKK'lı teröristler tarafından roketatar ve otomatik silahlarla saldırı düzenledi. Yapılan saldırıya güvenlik güçleri anında karşılık verdi. Çatışma sırasında teröristlerin attığı 2 roketatar mermisinden biri kaymakamlık makam odasına düştü.



OPERASYON BAŞLATILDI








Etiketler: Pkk    Teröristler  Kaymakamlığa  Saldırdı    haber

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