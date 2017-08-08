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PKK'lı Teröristler Jandarma Karakoluna Saldırdı: 1 Asker Yaralı

PKK'LI TERÖRİSTLER JANDARMA KARAKOLUNA SALDIRDI: 1 ASKER YARALI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce jandarma karakoluna gerçekleştirilen saldırıda bir asker yaralandı.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 22:20
Puan Ver : Pkk'lı Teröristler Jandarma Karakoluna Saldırdı: 1 Asker Yaralı(6/10)2

Mardin Nusaybin'de PKK'lı teröristler jandarma karakoluna saldırdı. Alınan bilgilere göre, Bagok Dağı bölgesindeki Gürün Jandarma Karakoluna bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesinin ardından teröristler dağlık alana kaçtı.

TERÖRİSTLERİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Açılan ilk ateşte yaralanan asker kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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