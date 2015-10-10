O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

PKK'LI TERÖRİSTLER DİYARBAKIR'DA SALDIRDI: 1 ŞEHİT


PKK'LI TERÖRİSTLER DİYARBAKIR'DA SALDIRDI: 1 ŞEHİT
Tarih : 10 Ekim 2015, 17:09
Puan Ver : Pkk'lı Teröristler Diyarbakır'da Saldırdı: 1 Şehit(0/10)


Diyarbakır Valiliği tarafından merkez Sur İlçesi'nde 7 ve Yenişehir İlçesi'nde 2 mahallede bu sabah saat 05.00'ten itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ederken, güvenlik güçleri PKK'lıların kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için operasyon başlattı.



Sur İlçesi'nin Fatihpaşa Mahallesi'nde zırhlı araçlarla hendek kapatmaya gelen polis ekibine PKK'lı teröristler roketatar ve otomatik silahlarla ateş açtı ve ardından hendeğe tuzakladıkları patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Olayda henüz kimliği açıklanmayan 1 polis şehit olurken, yaralanan 2 polis sevk edilen ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlattı.





 







Etiketler: Pkk    Teröristler  Diyarbakır  Da  Saldırdı  1  Şehit    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER