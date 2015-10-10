

Diyarbakır Valiliği tarafından merkez Sur İlçesi'nde 7 ve Yenişehir İlçesi'nde 2 mahallede bu sabah saat 05.00'ten itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ederken, güvenlik güçleri PKK'lıların kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için operasyon başlattı.



Sur İlçesi'nin Fatihpaşa Mahallesi'nde zırhlı araçlarla hendek kapatmaya gelen polis ekibine PKK'lı teröristler roketatar ve otomatik silahlarla ateş açtı ve ardından hendeğe tuzakladıkları patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Olayda henüz kimliği açıklanmayan 1 polis şehit olurken, yaralanan 2 polis sevk edilen ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.







Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlattı.







