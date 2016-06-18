

Güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu şehir merkezlerinde ağır darbe yiyen bölücü terör örgütü PKK, varlığını hissettirmek için son çırpınışlarını yapıyor. Teröristler, eylem yapabilmek için asker-sivil ayrımı yapmadan her yerde bomba patlatmaya başladı.







Güvenlik güçlerinin aldığı önlemler nedeniyle eylem yapmakta zorlanan PKK son hedef hedef olarak Tunceli'nin Ovacık ilçesi'ndeki vatandaşları seçti. Ancak panik havasında yapılan bu eylemin sivil vatandaşlara da zarar vermesi nedeniyle örgüt içinde suçu örtbas etmeye yönelik tartışmalar ve eleştiriler başladı. Güvenlik kaynaklarına göre, "Bomba Ovacık'ta patladı ama asıl bomba kendi içlerinde zincirleme reaksiyon şeklinde patlamaya devam ediyor."







13 Haziran'da Ovacık adliyesine yapılan bombalı araç saldırısından sonra güvenlik güçlerince ele geçirilen PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarında; önce eylemde dört özel harekât polisinin şehit edildiği rapor edilmesine rağmen daha sonra ayrıntıların ortaya çıkmasıyla beraber teröristlerin sözde yönetici kademesinin olayı gizlemeye çalıştıkları belirlendi.







Ovacık Adliyesi önündeki patlamada iki polis ve on sivil vatandaş yaralanmıştı. Ayrıca bölge halkı arasında Yaşar Dede olarak bilinen Alevi dedesinin de evi bu patlamada büyük zarar görmüştü. Kendisinin ve yakınlarının da yaralandığı bu olay sonucunda, terör örgütüne Tunceli halkının tamamından ve sosyal medyadan büyük tepki yağmıştı.