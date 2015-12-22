PKK'LI TERÖRİST KORKUDAN ALTINA KAÇIRDI
Hainler iyice köşeye sıkıştı. İstanbul'da SAS komandolarının güzergahına bomba koyan terörist, domuz avına çıkan köylülerce yakalandı. Gözaltına alınan PKK'lı korkudan altına kaçırdı.
GÜVENLİK güçleri, kanlı terör örgütünü bitirmek için harekete geçti. Komandolar ile Özel Harekat polisleri, Doğu ve Güneydoğu'da hainlere geçit vermedi. İyice köşeye sıkışan hainler ise büyük şehirleri hedef almaya kalktı. Ancak kanlı bir plan daha yarım kaldı. Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında İstanbul'da, Beykoz Dereseki Köyü Maslak Yokuşu mevkiinde yaşandı. M.B. ile arkadaşı, domuz avından döndükleri sırada hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi gördü.
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