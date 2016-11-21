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PKK'LI TERÖRİST HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ!


PKK'LI TERÖRİST HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ!
Tarih : 21 Kasım 2016, 13:34
Puan Ver : Pkk'lı Terörist Her Şeyi İtiraf Etti!(5/10)5


Diyarbakır'ın Ergani ilçesi nüfusa kayıtlı olan Gümüş, savcılık  ifadesinde, örgütün dağ kadrosuna nasıl katıldığını ve ardından katıldığı  eylemleri anlattı. 2006 yılında Diyarbakır'dan İstanbul'a, ardından da kaçak  yollara Fransa'ya gittiğini ifade eden Gümüş, 2008 sonbaharında terör örgütünün  dağ kadrosuna katılarak Kandil bölgesine gittiğini belirtti.





 Kadir Gümüş, ifadesinde HÜDA PAR üyesi Fethi Yalçın'ın örgütün  eylemlere başlamasının yıl dönümünde gösteri yapan HDP'lilerle kavga ettiği için  öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetleri işlediği sırada Karlıova sorumlusu olduğunu  aktaran Gümüş, şöyle devam etti:

"Varto ilçesinde tefecilik yapan şahıslardan el koyduğumuz 53 plakalı  beyaz arabaya binerek Kale Mahallesine geldik, evin keşfini yaptık. Evde olup  olmadığını bilmediğimiz için ve eşi ile çocukları zarar görmesin diye eylemi gece  yapmama kararı aldık. Olay günü Fethi'nin evine gittik ve yarım saat kadar  bekledik. Fethi evden çıkıp ticari taksiye binerek Karlıova istikametine gitmeye  başladı. Biz de onu takip ettik. Bir süre sonra Fethi bizim onu takip ettiğimizi  anladı. Aracı durdurarak bir eve girdi. Biz 200-300 metre kadar evin yukarısına  gittik. Fethi evden çıkıp yolun kenarına geldi. Fethi'nin bulunduğu taraf bana  ters düştüğü için yolcu koltuğunda oturan Şerzan'a tabancayı verdim. Doğrudan  Fethi'yi gözeterek 5-6 el ateş etti ve Fethi yere düştü."



 Gümüş, 9 Ekim 2014'te adını "Rodi" olarak bildiği HÜDA PAR'a mensup  Cengiz Tiryaki'yi Karlıova ilçesine bağlı Alpiran köyünde evini basarak  öldürdüğünü de itiraf etti. Cengiz Tiryaki'nin HÜDA PAR'dan vazgeçmesi için  uyardıklarını, ancak olumsuz cevap alınca kendisini öldürmeye karar verdiklerini  belirterek, şu ifadeleri kullandı:



 

"Rodi'nin kardeşi HDP'nin Karlıova ilçe teşkilatında yöneticiydi. Daha  önce arkadaşlarımız HÜDA PAR'dan vazgeçmesi için uyarmıştı, kendisi vazgeçmedi.  Olay günü bu nedenle tekrar konuşmak için gittik. Evin kapısını çaldık, dışarı  çağırdık. Rodi kapıyı açmadan bizi uyardı, gelmeyeceğini söyledi. Yanında eşi ile  annesi vardı. Elinde kalaşnikof olduğunu gördüm. 2 saat boyunca kapısının önünde  bekledik. Amacımız evinin önünde öldürmek değildi ancak çok direndi, gelmek  istemedi. Bize, 'Ne yaparsanız yapın, partimden istifa etmeyeceğim' dedi....  Yanımda getirdiğim M16 marka tüfek ile göğsüne bir el öldürmek maksatlı ateş  ettim. Mermi isabet etti ve yere düştü."



 



kaynak:milliyet

 








Etiketler: Pkk    Terörist  Her  Şeyi  İtiraf  Etti    haber

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