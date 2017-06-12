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PKK'LI 'SOFİ FIRAT' PYD'DE 'ŞAKİR ALİ' KOD ADIYLA ORTAYA ÇIKTI


PKK'LI 'SOFİ FIRAT' PYD'DE 'ŞAKİR ALİ' KOD ADIYLA ORTAYA ÇIKTI
Tarih : 12 Haziran 2017, 10:12
Puan Ver : Pkk'lı 'sofi Fırat' Pyd'de 'şakir Ali' Kod Adıyla Ortaya Çıktı(7/10)7


 



 PKK'nın en azılı teröristlerinden Selahaddin Dilek'in, PKK'ya yönelik Lice'deki operasyonda bir sığınak içinde Lice kırsalında PKK'lı teröristlerle çektirdiği fotoğrafları ele geçirildi.



"ŞAKİR ALİ" KOD ADIYLA PYD'DE



Fotoğrafta Dilek'in yanındaki kişinin Lice kırsalında öldürülen PKK'nın eski Diyarbakır bölge sorumlusu Numan kod adlı Ertem Karabulut olduğu belirlendi. Terörist Dilek'in Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 'Sofi Fırat' kod adıyla faaliyet gösterdikten sonra Suriye'ye geçerek burada 'Şakir Ali' kod adıyla PYD'li olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.



 



kaynak:haberler








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