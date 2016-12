Kadın teröristin not defterindeki ifadeler şöyle:











BU NOTLAR



KİMİN ELİNE GEÇERSE



LÜTFEN AİLEME



YETİŞTİRİN







Bu istek vasiyetimdir



Olmazsa mezarımda rahat uyumam valla







BEN ZEHRA KAYA



0542 739 ....bu numara yengemin numarası Adı Meryem KAYA



29/04/2016 CUMA







KARDEŞİM RAMAZAN VE APTULLAH'A



Merhaba küçük kardeşlerim durumunuz nasıl iyi misiniz hayat nasıl gidiyor. Valla burda hayat baya hareketli düşman yanı başımızda ve her gün vuruyor bakalım sonumuz nasıl olacak sizi çok özledim Ramazan kardeşim özellikle sana yazıyorum ben öldükten sonra sakın katılım yapma ben bir dava üzerine gelip katılmadım bu hayattan sıkıldığım için zeynosuz kaldığım için beni bu hale getirende örgüttür. Her şeyi bu hale getiren her şeyi yıkıp geçen bunca ölümün sebebi gene örgüttür. Onları halada sevmiyorum ve sevmicemde. Hayatınıza bakın hiçbir şeyi takmayın çünkü bu dava gereksiz ve boş bir davadır. Hepimizde bir piyonuz kim güçlüyse daima güçsüzü yeniyor senden tek isteğim odur ki bu örgütün içine asla katılma. Sizi çok ama çok özledim benim küçük kardeşlerim biliyorum gidişim sizi çok üzdü hayal kırıklığına uğradınız ama yapabileceğim bir şey yok duygularım beni ölüme sürükledi neyse küçük kardeşlerim benden bu kadar ölmeme az kaldı hakkınızı helal edin sizi çok seven bahtı kara Ablanız ( Zehra Kaya )MESKEN NISEBİN



Te go çııııııı :)



BENİM SERT GÖRÜNÜMLÜ ABİME



Sevgili abim Rıdvan seni ne kadar çok sevdiğimi unutma, biliyorum diyorsundur hangi yüzle yazıyon çok haklısın ama ne yapayım son bir kez yazmak istedim durumun nasıl nasıl geçiyor amansız hayat oy abim bu yaşında sen de almışsın koca yükü sırtına dilerim ki rabbime tez zamanda sana bolluk ve bereket huzur ve mutlu bir yaşam tanır. Nanoya iyi bak o benim oğlum, kardeşim, Babam, Annem herşeyim onu o kadar özlemişim ki doyamadım ona lütfen senden tek bir isteğim var yengeme iyi davran senden o kadar büyük bir beklentisi var ki çocukları da kırma bu son isteğimdir senden onları rahat bırak fazla baskı kurma. Yengem ona çok iyi bak lütfen hep onu sevdiğini ona değer verdiğinin hissettir onu hep dinle çünkü emin ol ki o çok temiz kalpli ay kesin şuan diyosundur buda amma da şey istiyor neyse kahramanım az bir süre kaldı belki bugünlerde ölecem valla kaç defadır ölümden kurtuluyorum bomba atar parçalarıyla yaralandım şimdi durumum iyi neyse Abim benim benden bu kadar seni çoook ama çoook seven küçük ve bahtı kara kız kardeşin Zehra "HAKKINI HELAL ET" ELVEDA GÜZEL İNSAN











NUR YÜZLÜ BABAMA



Ah benim bahtı kara Babam ne yapıyorsun durumun nasıl seni çooook özledim sana o kadar ihtiyacım var ki anlatamam. Biliyorum şuan çok üzgünsün gene katılım yaptığım için ama mecburdum çünkü Zeynep yok biliyorum bencillik yaptım bir insan için sizi arkamda bırakıp terk ettim( ama ne yapayım içim anca böyle rahat olurdu neyse ne diyelim kader utansın Babam benim seni her gün burdaki arkadaşlara anlatıyorum ne kadar fedakar ve anlayışlı olduğunu söylüyorum seni çok merak ediyorlar ee herkese böyle bir baba nasip olmuyor dimi ama yaşasın çok şanslıyım ah benim ak saçlı babam sende çok çekmişsin bu hayattan ve hala da çekiyorsun umarım bundan sonra çok mutlu ve huzurlu bir yaşantın olur. benden de kurtuldun imzaydı mahkemeydi artık koşuşturmican oley seni çok seviyorum yiğit babam keşke sana layık bir evlat olsaydım ama olmadı benden hayır görmedin umarım diğer kardeşlerimden görürsün neyse ben kaçar hakkını helal et benim yiğit ve o kadar temiz kalpli Babam



SENİ ÇOOOOOOOOkk AMA ÇOOOOk SEVİYORUM



Saygılarımla :)



CANIM ANNEME (HELİMA YA ŞİRİN KADIN)



Annem benim tontişim gül yüzlüm ne örüyon durumun nasıl seni çook özledim. İnanmazsın biliyorum ama burnumda tütüyon. Birlikteyken hiç anlaşamıyoruz valla suç bende benle geçinilmiyor yeminle taş kafalının önde gideniyim keşke beni doğuracağına taş doğursaydın bu halime. Biliyorum sana çok çektirdim hakkını da bana haram ettin ama ne yapayım Zeyno yok yaşayamıyorum. Sana iyi bir evlat olamadım huyum kurusun ahbe annem hep diyordun ya bu yaşta kendine neler çektiriyorsun diye valla haklısın bu yaşta kendimi yaşlandırdım bilmiyorsun sırtımda ne kadar ağır bir yük var. Zeynonun annesi beni suçluyor ama yemin ederim ben ikna etmedim. Size kızdık dağa çıktık ooff oof annem bilsen ne kadar acı çekiyorum bilsen ne kadar yanıyor bu yüreğim bir türlü kendime gelemedim. Annem senden son bir isteğim var olurda öldüğüm zaman gözüm açık kalırsa kulağımda şunu fısılda (Ez rebana we kula dıle tede mayibim Xuda deste tew Zeyno jar kutkır inşallah wıne dınyaya di gıhın hev) bunu fısıldadığın an emin ol mezarımda rahat uyuyacam bide vasiyetimdir. Yan tarafımı Zeyno için bırakın aynı toprağın altında ve yanyana yatalım beni affet diyemicem çünkü yüzüm yok Seni çook seven kızın Zehra.



ABİM DELİLE



Delil Abim durumun nasıl nasılsın Hayat nasıl gidiyor. benim Hayatı soracak olursan kötü gidiyor. Arkadaşlarımın yarısı şehit oldu bir sürüde yaralı var moralim sıfır ahbe abicim o kadar kuşkum varki zeynosuz ben yaşayamadım yapamadım onun yokluğu bana o kadar acı veriyor ki herşeyimi ona bağlamışım keşke bu hayata düşmeseydik keşke dağ illetine çıkmasaydım ne bileyim anlık bir öfke Ve kin bizi ne hale soktu. Burda bulunmamın tek nedeni zeynep'tir o yok ben nasıl yaşayım hem annesi benim içime öyle bir dert koyduki zaten acım bana yeterdi bide o acımı katladı benim arkamdan diyordu o zeynoyu götürmüş ah ah ah benim ahım bizi ayıranların başına taş olsun neyse abim sende bir an önce evlen yuva kur. Valla yaşlanacan kimse seni kabul etmicek neyse abim düşman gene vuruyor benden bu kadar kendine çok iyi bak hiçbir şeyi kendine dert etme hayat bu ne zaman nerden vuracağı belli değil seni çook seven küçük kız kardeşin (Mesken Nısebin) Zehra KAYA



HAYAT BUYSA ÜSTÜ KALSIN







Ey kalleş Hayat Bana kalmadında



Bende sana kalmıyorum.!!



Son Sadırlar bunlar.



TSK'NIN ZEHRALARA ÇAĞRISI



Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri Zehralara çağrıdu bulundu. Çağrıda şu ifadelere yer verildi: "Güvenlik kuvvetleri olarak tüm Zehralara sesleniyoruz: Dönün, ne olur dönün, kurtarın kendinizi bu pislikten, bu çıkmazdan. Devlet olarak size şefkatli kollarımızı açtık bekliyoruz. Ailenizle de gerekirse görüşüp sizi yeniden kazandıralım topluma. Daha önce yaptık, yapıyoruz, ailelerle görüşüp affetmelerini söylüyoruz. Çoğu affetti. Affedilmeyenlere de devlet olarak biz her tür kolaylığı gösterdik, gösteriyoruz. lütfen bir fırsatını bulduğunuzda kaçın ve kurtarın kendinizi bu bataktan..."