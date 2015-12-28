PKK'LI KADIN SUİKASTÇI YAKALANDI
Mardin Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen PKK'lı kadın suikastçı, bir polisin dikkati sayesinde yakalandı
"Lilav" kod isimli kadın teröristin üzerinden 1 adet glock marka tabanca ve 2 adet el bombası çıktı. Mardın Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giren PKK'lı bir kadın teröristi, bir polis fark etti. Ardından hemen üzerine atlayarak kadını etkisiz hale getirdi. PKK'lı kadın teröristin üzerinden 1 adet glock marka tabanca ile 2 adet el bombası çıktı. Nezarethaneye konulan kadın burada kendini asmak istedi. İntihar son anda engellendi.
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