

"Lilav" kod isimli kadın teröristin üzerinden 1 adet glock marka tabanca ve 2 adet el bombası çıktı. Mardın Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giren PKK'lı bir kadın teröristi, bir polis fark etti. Ardından hemen üzerine atlayarak kadını etkisiz hale getirdi. PKK'lı kadın teröristin üzerinden 1 adet glock marka tabanca ile 2 adet el bombası çıktı. Nezarethaneye konulan kadın burada kendini asmak istedi. İntihar son anda engellendi.