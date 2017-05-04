Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

pkk'lı hainlerin bir cephaneliği daha ele geçirildi

PKK'LI HAİNLERİN BİR CEPHANELİĞİ DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Tunceli'de terör örgütü mensupları tarafından kullanılan çok sayıda silah ve mühimmatın bulunduğu 2 cephaneliğin ele geçirildiği bildirildi.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 16:43
Puan Ver : Pkk'lı Hainlerin Bir Cephaneliği Daha Ele Geçirildi(9/10)9


Tunceli Valiliği ele geçirilen cephaneliğe ilişkin şu açıklamayı yaptı: 2 depo içerisinde 5 kilogram TNT, 6 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 roket atar silahı, 1 M-16 piyade tüfeği, 45 roketatar mühimmatı, 26 roketatar sevk fişeği, 65 el bombası, 18 el bombası fünyesi, 155 doçka mühimmatı, 4 bin 787 kalaşnikof mühimmatı, bin 974 M-16 mühimmatı ele geçirilmiştir.



Tunceli'de terör örgütü mensupları tarafından kullanılan çok sayıda silah ve mühimmatın bulunduğu 2 cephaneliğin ele geçirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.



Bu kapsamda Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarını tespit etmek ve terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-210" operasyonu başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Operasyon kapsamında devam eden arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen 2 depo içerisinde 5 kilogram TNT, 6 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 roket atar silahı, 1 M-16 piyade tüfeği, 45 roketatar mühimmatı, 26 roket atar sevk fişeği, 65 el bombası, 18 el bombası fünyesi, 155 doçka mühimmatı, 3 bin 302 BKC biksi mühimmatı, 4 bin 787 kalaşnikof mühimmatı, bin 974 M-16 mühimmatı, 36 kalaşnikof şarjörü, 1 tüfek bombası, 50 şarjör kütüklüğü, 1 silah üstü termal dürbün, 2 el dürbünü, 20 el yapımı patlayıcı devre kartı, 9 elektrikli fünye, 1 akü, 8 telsiz ele geçirilmiştir."



Ele geçirilen malzemelerin delil niteliğinde olanların muhafaza altına alındığı belirtilen açıklamada, diğer malzemelerin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bulunduğu yerde imha edildiği kaydedildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Pkk    Hainlerin  Bir  Cephaneliği  Daha  Ele  Geçirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER