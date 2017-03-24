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pkk'lı hainler yakalandı

PKK'LI HAİNLER YAKALANDI

Terörle mücadelede son dakika haberi. Bombalı eylem gerçekleştirmek maksadıyla Irak'tan Türkiye'ye yasadışı yollardan girmeye çalışan 4 teröristin yakalandığı öğrenildi.

Tarih : 24 Mart 2017, 13:58
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde bölücü terör örgütünün kamplarında eğitim alarak Türkiye'de bombalı eylem gerçekleştirmek maksadıyla, Irak'tan Türkiye'ye yasadışı yollardan girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin yakalandığı bildirildi.



Açıklamada, teröristin 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilogram alüminyum tozu, 10 kilogram RDX patlayıcı ve 6 elektrikli fünye ile birlikte yakalandığı belirtildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Pkk    Hainler  Yakalandı    haber

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