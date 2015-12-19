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PKK'LI CESEDİNİ SÜRÜKLEYEN POLİSLER MESLEKTEN ATILDI


PKK'LI CESEDİNİ SÜRÜKLEYEN POLİSLER MESLEKTEN ATILDI
Tarih : 19 Aralık 2015, 12:08
Puan Ver : Pkk'lı Cesedini Sürükleyen Polisler Meslekten Atıldı(8.2/10)9


Şırnak'ta, PKK'lı Hacı Lokman Birlik'in cesedinin zırhlı araca bağlanarak yerde sürüklenmesi ve operasyon yapılan ilçelerde duvarlara yazılan yazılarla ilgili son gelişmeleri Başbakan Davutoğlu açıkladı.



MESLEKTEN ATILDILAR



Başbakan cesedi sürükleyenlerin meslekten men edildiğini duvarlara yazı yazan polislerin hakkında da işlem yapıldığını açıkladı. Davutoğlu Brüksel dönüşü gazetecilerin soruların yanıtlarken bölgedeki operasyonlar hakkında da bilgi verdi. İşte Başbakan Davutoğlu'nun o sözleri:



"Bir video vardı hani terörist cenazesini sürükleyenler. Meslekten men edildi, gerekli işlemler yapıldı. O duvarlara yazı yazan herkes hakkında gerekli işlemler yapıldı. Bana intikal edilip de işlem yapılmamış hiçbir şey yoktur. Bu konuda hiç tavizimiz yok ve varsa bildiğiniz bir şey bize de intikal ettirin."








Etiketler: Pkk    Cesedini  Sürükleyen  Polisler  Meslekten  Atıldı    haber

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