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pkk'lı canlı bomba yakalandı!

PKK'LI CANLI BOMBA YAKALANDI!

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna götürülen 2 kadın ile örgüte eleman kazandırdıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 01 Şubat 2016, 13:12
Puan Ver : Pkk'lı Canlı Bomba Yakalandı!(7/10)5


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü  ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine  yönelik çalışmalar kapsamında Şemdinli ilçesinde şüphelendikleri araçta arama  gerçekleştirdi.



BİRİ CANLI BOMBA



Araçtaki 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı, iki kadının terör  örgütünün dağ kadrosuna götürüldüğü belirlendi. Bu kadınlardan birinin canlı  bomba olacağını itiraf ettiği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden  4'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.








Etiketler: Pkk    Canlı  Bomba  Yakalandı    haber

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