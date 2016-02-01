PKK'LI CANLI BOMBA YAKALANDI!
Hakkari'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna götürülen 2 kadın ile örgüte eleman kazandırdıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Şemdinli ilçesinde şüphelendikleri araçta arama gerçekleştirdi.
BİRİ CANLI BOMBA
Araçtaki 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı, iki kadının terör örgütünün dağ kadrosuna götürüldüğü belirlendi. Bu kadınlardan birinin canlı bomba olacağını itiraf ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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