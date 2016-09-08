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PKK'LI CANLI BOMBA HAVALİMANINDA YAKALANDI


PKK'LI CANLI BOMBA HAVALİMANINDA YAKALANDI
Tarih : 08 Eylül 2016, 13:12
Puan Ver : Pkk'lı Canlı Bomba Havalimanında Yakalandı(9/10)10


İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Canlı bomba eyleminde bulunacağı ihbarı bulunan Amara kod Ebru Fırat Atatürk Havalimanı'nda yakalandı.



Örgütün Suriye yapılanması içerisinde görev yaptığı bilinen ve terör örgütünün ele başlarından Murat Karayılan'a yakınlığı ile tanınan Ebru Fırat'ın Diyarbakır'dan İstanbul'a geleceği bilgisini edinen İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'nda çalışma başlattı. Ebru Fırat'ın İstanbul'a indiğini belirleyen ekipler havalimanında gözaltına aldı. Murat Karayılan ile fotoğrafları basına yansıyan Ebru Fırat hakkında canlı bomba eyleminde bulunacağına ilişkin ihbar olduğu öğrenildi.








Etiketler: Pkk    Canlı  Bomba  Havalimanında  Yakalandı    haber

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