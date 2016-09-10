Tunceli'nin Hozat ilçesinde bir otomobilin geçişi sırasında teröristler tarafından yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.



Olay, Hozat ilçesi Yenibaş (Amutka) köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kesim yapacakları sahayı görmek için ormanlık alana giden Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı 2 kişi, içerisinde bulundukları özel aracın, teröristler tarafından tuzaklanan mayına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, bölgede teröristlerle çatışma yaşandığı öğrenildi. Çatışmanın devam ettiği belirtildi.