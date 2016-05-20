Mardin'in merkez Artuklu ilçesinin Bağlıca Köyü'ne baskın düzenleyen PKK'lı teröristler daha önce muhtarlık ve geçici köy koruculuğu yapan Kazım Kavak'ı öldürdü.



Mardin'in merkez Artuklu İlçesi Bağlıca Köyü'ne bugün saat 12.30 sıralarında PKK'lı terörsitler tarafından baskın düzenlendi. PKK'lılar köyde daha önce muhtarlık ve geçici köy koruculuğu yapan Kazım Kavak'a ateş ederek öldürdü. Olayın duyulmasının ardından köye ambulansla ve Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan askerler sevk edildi.



PKK'lılar köy yakınlarında yola önceden tuzakladıkları bombayı askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Şiddetli patlamada araçta bulunan 8 asker yaralandı. Saldırıda ambulansta bulunan personelden yaralanan olmadı. Yaralı askerler ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.Saldırının ardından karayolu güvenlik güçleri tarafından kapatılarak, bölgede kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlatıldı.