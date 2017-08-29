PKK'DAN VAHŞİ İNFAZ: BEKÇİNİN KARDEŞİNİ AĞACA BAĞLAYIP YAKTILAR
Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Ulucak köyünde yol kesen teröristler ağabeyi Diyarbakır'in Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olarak çalışan Ramazan Mula'yı kaçırdı.
AĞACA BAĞLAYIP YAKTILAR
Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen bir araç yangını ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler vahşi bir infazla karşılaştılar.
PKK'lı teröristlerin kaçırdığı Mula'nın cesedi, Saydamlı Mahallesi (köyü) Dokuzkat mezrasında bir ağaca bağlanarak yakılmış halde bulundu.
GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI
Cenaze kaldırıldığı Lice Devlet Hastanesi'nden detaylı otopsi için Diyarbakır'a sevk edilirken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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