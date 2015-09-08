PKK'DAN ÜÇ YERE SALDIRI
Bitlis merkeze bağlı Karınca Jandarma Karakolu'na PKK terör örgütü tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. Saldırının ardından çıkan çatışma yaklaşık 25 dakika sürdü
Van'ın Başkale İlçesi'nde devriye görevi yapan zırhlı polis aracına PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 polis memuru yaralandı.
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