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PKK'DAN ÜÇ YERE SALDIRI


PKK'DAN ÜÇ YERE SALDIRI
Tarih : 08 Eylül 2015, 08:59
Puan Ver : Pkk'dan Üç Yere Saldırı(9/10)7


Bitlis merkeze bağlı Karınca Jandarma Karakolu'na PKK terör örgütü tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. Saldırının ardından çıkan çatışma yaklaşık 25 dakika sürdü



Van'ın Başkale İlçesi'nde devriye görevi yapan zırhlı polis aracına PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 polis memuru yaralandı.








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