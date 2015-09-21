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PKK'DAN SİLOPİ'DE HAİN SALDIRI, 1 ŞEHİT VAR


PKK'DAN SİLOPİ'DE HAİN SALDIRI, 1 ŞEHİT VAR
Tarih : 21 Eylül 2015, 15:45
Puan Ver : Pkk'dan Silopi'de Hain Saldırı, 1 Şehit Var(4.9/10)8


Şırnak'ın Silopi ilçesinde aileleriyle bayram alışverişi yaparken terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısına uğrayan iki korucudan biri şehit oldu, diğeri yaralandı. İlçeye bağlı Çalışkan beldesinde geçici köy korucusu olan Vatan Mahallesi Muhtarı Osman İnal ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Lezgin Yağız (32) aileleriyle bayram alışverişi yapmak üzere Silopi'ye geldi.

Yeşiltepe Mahallesi 1'inci Cadde'deki iş yerlerinden bayram alışverişi yapan İnal ve Yağız'a, terör örgütü PKK mensuplarınca uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Saldırıda korucu Osman İnal olay yerinde şehit oldu, ağır yaralanan Lezgin Yağız ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaçan teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.








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