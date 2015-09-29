PKK'DAN LİSEYE BOMBALI VE SİLAHLI SALDIRI
Alınan bilgiye göre, Akköprü Mahallesi'ndeki 16 derslikli Ahmed-i Hani Anadolu Lisesine dün gece terör örgütü üyelerince silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda okulun bahçe kapısına ses bombası atıldı ve pompalı tüfekle ateş edildi. Açılan ateşte okulun camları kırıldı, kapıda hasar oluştu.
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