Giresun'daki saldırıdan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün gece Giresun'un Dereli İlçesi'nde devriye görevini yapan polis aracına, teröristler tarafından ağaçlıklı alandan ateş açıldı.



Olay saat 23.00 sıralarında ilçe otobüs termanalı yakınlarında meydana geldi. Devriye görevini yapan polis aracına, ağaçlıklı alandan teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateş sırasında polis memuru Suat Elidar yaralandı. Teröristler ormanlık alana kaçarken, yaralanan polis memuru Elidar, ambulansla Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.







Tedavi altına alınan Suat Elidar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıdan sonra ilçede alarma geçen polis ve jandarma ekipleri ilçe giriş ve çıkışında kontrol noktaları oluşturdu. Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.