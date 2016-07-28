PKK'DAN İKİ İLDE SALDIRI: 5 ŞEHİT
Siirt'te PKK'lı teröristler askeri aracın geçişi sırasında karayoluna tuzakladıkları patlayıcı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Şiddetli patlamada yaralı askerlerin bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Çatışmanın yaşandığı bölgeye havadan ve karadan birlikler sevk edildi. Hain saldırıda üç asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.
VALİLİK AÇIKLAMASI
Valilikten yapılan açıklamada, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında, yeni Eruh yolu üzerinde Kayaboğaz köyü yakınlarında askeri konvoyun geçişi esnasında teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 askerin şehit olduğu belirtildi.
Olay yerine jandarma özel hareket ve olay yeri inceleme timlerinin sevk edildiği ifade edilen açıklamada, teröristlerin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
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