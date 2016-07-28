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PKK'DAN İKİ İLDE SALDIRI: 5 ŞEHİT


PKK'DAN İKİ İLDE SALDIRI: 5 ŞEHİT
Tarih : 28 Temmuz 2016, 09:09
Puan Ver : Pkk'dan İki İlde Saldırı: 5 Şehit(9/10)11


Siirt'te PKK'lı teröristler askeri aracın geçişi sırasında karayoluna tuzakladıkları patlayıcı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Şiddetli patlamada yaralı askerlerin bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Çatışmanın yaşandığı bölgeye havadan ve karadan birlikler sevk edildi. Hain saldırıda üç asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.

 



VALİLİK AÇIKLAMASI



Valilikten yapılan açıklamada, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında, yeni Eruh yolu üzerinde Kayaboğaz köyü yakınlarında askeri konvoyun geçişi esnasında teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 askerin şehit olduğu belirtildi.



Olay yerine jandarma özel hareket ve olay yeri inceleme timlerinin sevk edildiği ifade edilen açıklamada, teröristlerin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü kaydedildi.








Etiketler: Pkk  Dan  İki  İlde  Saldırı  5  Şehit    haber

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