

Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'lı bir grup terörist, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve lojmanlarına roketatarlı saldırıda bulundu.







Muş'un Varto ilçesinde PKK'lı teröristler zırhlı polis aracına roketatar, el yapımı patlayıcı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.



Saldırı, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bir grup PKK'lı terörist ilçe merkezini gören tepeden roketatarlarla İlçe Emniyet Amirliği'ne saldırdı. 3 roketatarın emniyet amirliğine yakın boş bir araziye düştüğü, olayda ölen ya da yaralananın olmadı