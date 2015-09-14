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PKK'DAN İKİ İLDE ROKETATARLI SALDIRI


PKK'dan iki ilde roketatarlı saldırı
Tarih : 14 Eylül 2015, 09:46
Puan Ver : Pkk'dan İki İlde Roketatarlı Saldırı(6/10)7


Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'lı bir grup terörist, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve lojmanlarına roketatarlı saldırıda bulundu.



Muş'un Varto ilçesinde PKK'lı teröristler zırhlı polis aracına roketatar, el yapımı patlayıcı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

Saldırı, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bir grup PKK'lı terörist ilçe merkezini gören tepeden roketatarlarla İlçe Emniyet Amirliği'ne saldırdı. 3 roketatarın emniyet amirliğine yakın boş bir araziye düştüğü, olayda ölen ya da yaralananın olmadı








Etiketler: Pkk  Dan  İki  İlde  Roketatarlı  Saldırı    haber

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