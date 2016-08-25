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pkk'dan havanlı saldırı

PKK'DAN HAVANLI SALDIRI

PKK dün gece 01.30 saatlerinde Van'ın İpekyolu ilçesinde Şehit ve Gazi Aileleri Misafirhanesi'nin bulunduğu bölgeye havan saldırısı düzenlediği son dakika haberleri arasında yer alıyor. Gecenin karanlığından yararlanarak kaçan PKK'lı teröristleri yakalamak için bölgede operasyon yapıldı.

Tarih : 25 Ağustos 2016, 12:18
Puan Ver : Pkk'dan Havanlı Saldırı(0/10)


PKK dün gece 01.30 saatlerinde Van'ın İpekyolu ilçesinde Şehit ve Gazi Aileleri Misafirhanesi'nin bulunduğu bölgeye havan saldırısı düzenlediği son dakika haberleri arasında yer alıyor. Gecenin karanlığından yararlanarak kaçan PKK'lı teröristleri yakalamak için bölgede operasyon yapıldı.



Edinilen bilye göre, dün gece saat 01.30 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından art arda atılan havan mermileri, Şerefiye Mahallesi'nde bulunan ve birbirlerine yakın olan Subay Gazinosu, Askerlik Şubesi ile Şehit ve Gazi Aileleri Misafirhanesi'nin bulunduğu bölgedeki boş bir alana düştü. Meydana gelen patlamalarda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bir vatandaşa ait park halindeki kamyonette maddi hasar meydana geldi. Havanlı saldırıda bulunduktan sonra gecenin karanlığından yararlanarak kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için gece boyunca mahalle çevresinde operasyon yapıldı.








Etiketler: Pkk  Dan  Havanlı  Saldırı    haber

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