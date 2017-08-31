PKK'DAN HAİN TUZAK: EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KORUCU ŞEHİT OLDU
Şırnak'ın Uludere ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Mehmet Paksoy şehit oldu.
EVİNİN ÖNÜNDE PUSU KURDULAR
Edinilen bilgiye göre, güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un evinin önünde pusu kuran teröristler, saat 21:30 sularında saldırı düzenledi.
Vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla kanlar içinde kalan Paksoy, olay yerinde şehit düştü.
TERÖRİSTLER KAÇTI
Saldırı sonrası karanlıktan faydalanarak kaçan terörist veya teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
Şehit Paksoy'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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