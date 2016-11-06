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PKK'DAN HAİN SALDIRI!


PKK'DAN HAİN SALDIRI!
Tarih : 06 Kasım 2016, 10:44
Puan Ver : Pkk'dan Hain Saldırı!(8/10)7


MARDİN'DE POLİS ARACININ GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA



Mardin'in Derik İlçesi'nde akşam saatlerinde polise ait zırhlı aracın geçişi sırassında daha önce yol kenarına tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi üzerine 3 polis hafif şekilde yaralandı.



Derik İlçesi'nin Diyarbakır yolu çıkışında akşam saat 19.50 sıralarında polise ait zırhlı aracın geçişi sırasında, daha önce yol kenarına tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 3 polis memuru hafif yaralanırken, patlamadan sonra bölgeden yoğun silah sesleri duyuldu. İlçe merkezinden de hissedilen patlamadan sonra esnafın işyerlerini kepenklerini kapatak evlerine çekildiği görüldü.



ADANA'DA POLİSE SES BOMBALI SALDIRI



Adana'nın Seyhan ilçesinde, polis kontrol noktası yakınlarına PKK'lı teröristlerce iki el yapımı patlayıcı ve ses bombasıyla saldırı düzenlendi.








Etiketler: Pkk  Dan  Hain  Saldırı    haber

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