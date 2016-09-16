PKK'DAN HAİN SALDIRI!.. 8 ŞEHİT!
AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Tendürek Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler, nöbet tutan koruculara saldırı düzenlendi.
AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Tendürek Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler, nöbet tutan koruculara saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada, 7 korucu ile 1 uzman çavuş şehit oldu, biri ağır 4 asker ile 2 vatandaş yaralandı.
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