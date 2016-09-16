Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı

pkk'dan hain saldırı!.. 8 şehit!

PKK'DAN HAİN SALDIRI!.. 8 ŞEHİT!

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Tendürek Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler, nöbet tutan koruculara saldırı düzenlendi.

Tarih : 16 Eylül 2016, 09:17
Puan Ver : Pkk'dan Hain Saldırı!.. 8 Şehit!(10/10)11


AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Tendürek Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler, nöbet tutan koruculara saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada, 7 korucu ile 1 uzman çavuş şehit oldu, biri ağır 4 asker ile 2 vatandaş yaralandı.








Etiketler: Pkk  Dan  Hain  Saldırı  8  Şehit    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER