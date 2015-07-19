





PKK, Siirt'te çocuklara, güvenlik güçlerince gerçeğiyle ayırt etmesi imkansız olan ve provokatif eylemlerde hedef şaşırtmak amacıyla uzun namlulu silahı andıran oyuncaklar dağıttı.







PKK, Siirt'te çocuklara, hediye olarak uzun namlulu silah dağıttı. Güvenlik güçlerince gerçeğiyle ayrıt etmesi imkansız olan ve provokatif eylemlerde hedef şaşırtmak amacıyla uzun namlulu silahı andıran oyuncaklar, infial yaratacak olaylara sebep olabilir.







EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ







Siirt Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada, il merkezindeki özellikle emniyet ve askeri lojmanlara yakın bölgelerde ikamet eden 9-15 yaş arası çocuklara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahları andıran oyuncak silahların dağıtıldığı bildirildi.







"PROVOKATİF EYLEM HAZIRLIĞINDALAR"







Açıklamada, "Bölücü terör örgütüne müzahir şahıslarca il genelinde meydana gelebilecek muhtemel olaylar öncesinde mahallelerde bu tip oyuncak silahları yaşı küçük çocuklara özellikle dağıttıkları, güvenlik güçlerinin karanlıkta gerçeğiyle ayırt edilmesi mümkün olmayan bu silahları gerçek sanarak, çocuklara yönelik ateş ettirilmesi suretiyle provokatif eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilmiştir. Oyuncak silahların olası bir çatışma durumunda hedef şaşırtmak amaçlı kullanılabileceği ayrıca çocuklara karşı yapılabilecek herhangi bir saldırının, kamu görevlileri tarafından yapıldığı iddia edilerek vatandaşların emniyet görevlilerine karşı kışkırtılabileceği bilgisi alındı. Oyun çağındaki çocuklarda, güvenlik güçlerine ve devlete yönelik uzun vadede çatışma zihniyeti oluşturulmaya çalışıldığı değerlendirilmektedir. Her ne suretle olursa kamu düzenini bozmak isteyenlere karşı gerekli tedbirler alınacak. Bu tür eylemlere karşı halkımızın duyarlı olması en büyük dileğimizdir. Unutulmamalıdır ki, çocuklarımız bizim geleceğimizdir. En büyük sorumluluk kendi ailelerine düşmektedir" denildi.



