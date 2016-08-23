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PKK'DAN BOMBALI TUZAK: 2 ASKER ŞEHİT


PKK'DAN BOMBALI TUZAK: 2 ASKER ŞEHİT
Tarih : 23 Ağustos 2016, 14:35
Puan Ver : Pkk'dan Bombalı Tuzak: 2 Asker Şehit(0/10)


Saldırı, Uludere İlçesi'nin Andaç Köyü yakınlarında bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. PKK'lı teröristler Andaç Köyü'ndeki üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında yola tuzakladığı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Şiddetli patlamada raçta bulunan 2 asker şehit oldu. Saldırının ardından bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon başlatıldı.








Etiketler: Pkk  Dan  Bombalı  Tuzak  2  Asker  Şehit    haber

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