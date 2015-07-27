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PKK'DAN ASKERİ ÜS BÖLGESİNE SALDIRI!


PKK'DAN ASKERİ ÜS BÖLGESİNE SALDIRI!
Tarih : 27 Temmuz 2015, 12:59
Puan Ver : Pkk'dan Askeri Üs Bölgesine Saldırı!(5/10)5


Genelkurmay Başkanlığı, bölücü Terör Örgütü PKK mensubu teröristler tarafından, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı Umurlu Üs Bölgesi'ne havan ile yedi atım ateş edilmek suretiyle silahlı saldırıda bulunulduğunu açıkladı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İnternet sitesinden yapılan açıklamada, "Terörist ateşlerine, Unsurlarımız tarafından derhal ateşle karşılık verilmesi üzerine, terörist ateşleri kesilmiştir." denildi.



Açıklamda, saldırı esnasında herhangi bir zayiat veya hasar meydana gelmediği bilgisine de yer verildi.








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