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pkk'da iç savaş çıktı!

PKK'DA İÇ SAVAŞ ÇIKTI!

Sur'da telsizle 'Teslim olmak istiyoruz' çağrısı yaparak belirlenen noktaya giden PKK'lılara, diğer teröristler saldırı düzenledi.

Tarih : 24 Şubat 2016, 09:24
Puan Ver : Pkk'da İç Savaş Çıktı!(8/10)9


 Sur'da telsizle 'Teslim olmak istiyoruz' çağrısı yaparak belirlenen noktaya giden PKK'lılara, diğer teröristler saldırı düzenledi.



Diyarbakır'ın Sur'da çembere alınan 30 kişilik terörist grubu; Hasırlı, Fatihpaşa ve Savaş mahallelerinin kesiştiği Yenikapı Sokak'ta kıstırıldı. Bazı teröristler 'Sur'un sonu Cizre gibi olacak kandırıldık' diyerek geçtiğimiz günlerde telsizlerle güvenlik güçleriyle irtibat kurdu. Teröristlerin 'teslim olmak istiyoruz' çağrısına güvenlik güçleri 'Silahsız olarak Dört Ayaklı Minare'nin yanını gelin' yanıtı verdi.



BİRBİRLERİYLE ÇATIŞTILAR



Teslim olmaya giden 10 kişilik terörist gruba diğer teröristler tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 terörist öldü, 2'si kadın 8 terörist ise teslim oldu. Bunun üzerine teröristler ikiye bölündü. Kaçma taraftarı olan bir grup diğer grubu suçlayınca aralarında çatışma çıktı. Teslim olmak isteyen teröristlerin, sözde Sur sorumluları tarafından rehin alındığı da öğrenildi.



6 BİN KONUT TEMİZLENDİ



Yasak kapsamındaki mahallelerde 6 bin konut terörist varlığından arındırırken, henüz arınmayan 250 civarında konutun kaldığı belirtildi. Bazı evlerde ölen yabancı uyruklu teröristlerin kimliklerinin tespit edilmemesi için yakıldığı öğrenildi.








Etiketler: Pkk  Da  İç  Savaş  Çıktı    haber

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